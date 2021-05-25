شوقي عن سحب قانون «التعليم»: هنعيد شرحه ونعرضه تاني

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، قائلاً: «تم سحب قانون تعديل التعليم بناء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني»، موضحا أنّ الطلب به عدة قوانين وليس فقط تعديل قانون التعليم الجديد.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «آثرنا سحب مشروع التعديل ليتسنى لنا فرصة لإضافة شرح لبعض مواده واكتماله قبل إعادة عرضه على مجلس النواب المصري».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة ستعقد في يوليو المقبل بلجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من أي مكروه، موضحا أنّ امتحانات الثانوية العامة لن تؤجل تحت أي ظرف.