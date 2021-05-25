تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع لـ25 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية السابق، لجلسة 25 أغسطس المقبل، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه، وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، وذلك لاستكمال إجراءات التصالح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

التحقيقات

وأكّدت التحقيقات أنَّ المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان.

الحصول على هدايا ومبالغ مالية

وأوضحت التحقيقات أنَّها تحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمرتها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتضمنت أوراق القضية، شهادة أحد ضباط الرقابة الإدارية، والذي قال إنَّ تحرياته توصلت إلى أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات.