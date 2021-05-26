أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-5-2021 في مصر

تمد الخضروات والفاكهة الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة التي تحتاجها، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26 مايو، في السوق المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم بين 21 و30 جنيهًا.

سعر البطاطس

وسجل سعر البطاطس في الأسواق اليوم من 1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

واستقر سعر الكوسة اليوم عند 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

كما تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 2 و6 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 40 و50 جنيها.

سعر الموز

وسجل سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الجوافة

وسجل الكيلو جرام من الجوافة نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وسجل سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر البرتقال

وسجل سعر البرتقال اليوم 10 جنيهات للكيلو.