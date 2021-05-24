أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 24-5-2021 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، كونها أحد الأطعمة التي يتم تناولها باستمرار لأنها تمد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات التي يحتاجها.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض متوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين الموافق 24 مايو، في السوق المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم بين 21 و30 جنيهات.

سعر البطاطس

وسجل سعر البطاطس في الأسواق اليوم من 1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

كما تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 2 و6 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

واستقر سعر الكوسة اليوم عند 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الجوافة

وسجل الكيلو جرام من الجوافة نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وسجل سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 40 و50 جنيها.

سعر الموز

وسجل سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر البرتقال

وسجل سعر البرتقال اليوم 10 جنيهات للكيلو.