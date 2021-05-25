محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، لمناقشة التنسيق والتعاون المشترك لدعم المشروعات القومية والتنموية، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد محافظ أسيوط ـ خلال اللقاءـ بالدور الهام الذي تقوم به جامعة الأزهر، في إعداد أجيال متميزة من الخريجين مؤهلة للتفوق في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات الحكومية، وغير الحكومية والمجتمع المدني وجامعتي الأزهر وأسيوط، في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية للتنمية الصعيد.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة، وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات الرئاسية، ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كل القطاعات.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، على أهمية دراسة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد وصياغة الحلول لها وتطوير وتحسين الخدمات للمواطنين وتطويرها، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظة، وكل الجهات المعنية سواء الحكومية أو العامة والخاصة بما يحقق التنمية المستدامة لجميع أطراف المجتمع.

وأكد أن الدولة، توليها اهتماما كبيرا، وهو ما يظهر جليا فيما يجرى تنفيذه من مشروعات بمراكز وقرى المحافظة، معلنا دعمه لكل المبادرات والمشروعات، لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الدعم الفني والاستشارات، واستغلال الخبرات العلمية التي تذخر بها جامعة الأزهر في شتى المجالات، والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المجتمع والبيئة.