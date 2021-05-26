مفاجأة «دي جي ساسو» بصوت سمية الخشاب في أغنية عمر كمال

«دي جي.. ساااسو» من أشهر العبارات التي سيطرت على أغاني المهرجانات وأصبحت علامة مميزة للأغنيات صاحبة أعلى نسب مشاهدات عبر يوتيوب، والتي تقال بصوت إحدى الفتيات بطريقة تجعلك ترغب في تقليدها، وهو مافعلته الفنانة الشابة هنادي مهنا في حفل زفافها على الفنان أحمد صالح عندما رقصت على أغنية عمر كمال ورددت عبارة «دي جى ساسو».

إسلام ساسو وجود سمية الخشاب في أغنية أوعدك «حاجة حلوة»

المفاجأة التي في انتظار عشاق أغاني المهرجانات خلال الأيام المقبلة هى طرح الفنان عمر كمال دويتو غنائي يجمعه بالفنانة سمية الخشاب بعنوان «أوعدك» في أول تعاوني فني يجمعهما من توزيع أشهر موزع أغاني مهرجانات إسلام ساسو، ومن بين المفاجأت التي ستضمنها الأغنية هى قيام سمية الخشاب بقول عبارة «دي جي ساسو» بدلًا من الصوت الأنثوي المتعارف عليه.

أغنية أوعدك تجمع لأول مرة بين عمر كمال وسمية الخشاب

«حد يكره إن اسمه يتقال بصوت حلاوتهم» وهى اسم الشخصية التي لعبتها سمية الخشاب في مسلسل موسى مع محمد رمضان، كلمات قالها الموزع الشاب إسلام ساسو لـ«الوطن» معبرًا عن سعادته بأن العبارة الشهيرة في الغناء «دي جي ساسو» وتحمل اسمه ستكون لأول مرة على لسان الفنانة سمية الخشاب من خلال الأغنية الجديدة «أوعدك» مع الفنان عمر كمال.

وقال إسلام ساسو، إن تقديم عبارة «دي جي ساسو» والتي بمثابة بصمة خاصة لأغاني المهرجانات هذه المرة من خلال سمية الخشاب من باب التغيير مع الجمهور، مشيرًا إلى أنه أمرًا جيدًا أن نجمة جميلة مثل سمية الخشاب تغني بصحبتهم وتردد هذه العبارة التي ارتبط بها الجمهور «وإن شاء الله في مفاجأت كتيرة قريبًا، واللي جاي هيكون أحلى».

عمر كمال لسمية الخشاب «إنتي ملبن مصر»

وفي الوقت الذي نشرت فيه الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر أغنية «أوعدك» مع الفنان عمر كمال الذي غيّر لون شعره إلى الأبيض فيما ارتدت هى فستانًا أسود قصير وتقف بجوار سيارة حمراء ممسكة بيده معلقة عليها «قريبًا» ليرد عليها عمر كمال بقوله «ملبن مصر» في إشارة للوصف الذي أطلقه عليها الفنان محمد رمضان خلال عملهما بمسلسل موسى الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021.