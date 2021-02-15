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أصالة تغني «بنت الجيران»: بحب أغاني المهرجانات والشعبي (فيديو)

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محمد عزالدين
08:30 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
أصالة

أصالة

قالت النجمة أصالة، إنها من محبي أغاني المهرجانات والأغاني الشعبية، وتحب أن تسمع حكيم وبوسي وأمينة، وقامت خلال اللقاء بغناء مهرجان بنت الجيران لشاكوش وعمرو كمال.

وأضافت أصالة، خلال استضافتها في الجزء الثاني من حلقتها برنامج «سهرانين»، الذي يذاع عبر فضائية «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها تحب غناء المسرح أكثر من الاستدويو، فتحب أن ترى عيون الناس وتكون قريبة منهم، وعادة وهي تغني على المسرح تركز على نقطة معينة فارغة وتتخيل فيها صور جميلة، وتتخيل أن هناك جمهورا يحبها ويحب أن يحضر حفلات لذلك تستمتع، وتستمع هي أيضا بحفلاتها وكأنها واحدة من الجمهور.

وعن علاقتها بالفنانة الراحلة وردة، قالت: علاقتنا كانت مثل علاقة الأم وبنتها، فهى عاملتنى من أول لقاء مثل ابنتها وكانت كريمة معى بشكل كبير كانت تحبنى وتحب حديثى، وكانت تحب أن أغنى لها بعض الأغانى مثل «على عيني» و«ده كان» فأنا أعتبر ورداوية بشكل كبير. 

ولفتت إلى أنها تكون سعيدة عندنا يقلدها أي شخص، «بتضايق بس لما الناس تزود بالتقليد، وبيخترعوا كلام مش كلماتي، خاصة كلمة (وراس بابا)، أول شي أنا أبويا متوفي، وأبي غالي عليا جدا، والأب بالنسبة لي شيء مُكرم ومهم كتير بالحياة، وخصوصا إذا كان متل أبي، وما بحب لما بيقلدوني (وحياة بابا) لأنهم بيقولوها بطريقة مختلفة، وما تبقى بحب يقلدوني فيه».

كما كشفت النجمة أصالة، عن أحب المطربات لها؛ وقالت: «أحب شيرين عبدالوهاب، أسماء لمنور، سميرة سعيد، عبير نعمة، وغيرهن من المطربات، قضلًا عن صديقتي المقربة إليسا، وأعشق الفنانة الراحلة وردة، كانت إنسانة بمعنى الكلمة، واستطاعت أن تحافظ على روحها من الغبرة؛ لأنها كانت صادقة».

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