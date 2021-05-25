«بيكاسو مصر» ينعي مشاهير الفن بطريقته آخرهم «أسطورة الضحك»

قرر أن يجسد الشخصية التي عشقها منذ الصغر، مثله مثل غيره من الأطفال الذين تربوا على شخصيات نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، سواء في المسرح أو التلفزيون.

لم يفوت الفنان الصغير أنس النمس، البالغ من العمر 7 سنوات، ابن محافظة دمياط، الشهير بـ«بيكاسو مصر»، مناسبة إلا وشارك فيها ببورتريهاته التي لاقت قبول الكثيرين، حيث حرص على توديع عدد من المشاهير برسمهم، تخليداً لذكراهم، ومنهم الفنانين الراحلين سمير غانم ويوسف شعبان، كما حرص على رسم موكب المومياوات، كما جسد شخصيتي الأديب العالمي نجيب محفوظ، وأسطورة الصاعقة أحمد منسي.

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ورغم صغر سنه، لكنه برع في الرسم وتفوق على نفسه، حتى أصبح مدرباً لغيره من الأطفال، شجعه على ذلك موهبته وحسه الفني ودعم والدته اللا محدود له، حتى أطلق عليه لقب «بيكاسو مصر»، ويحلم أن يصبح واحداً من أشهر الرسامين ومصمم ديكور في المستقبل.

معرض لرسومات شباب الرسامين الأذربيجانيين بمصر

وأشارت الدة الطفل «أنس النمس» إلى أن «موهبته بدأت من سن 4 سنوات، ومنذ كان صغيراً يتمتع بالذكاء وسرعة البديهة والفطنة، يلتقط ويركز في أبسط التفاصيل، على عكس غيره من الأطفال، مشيرةً إلى قيام ابنها الفنان الصغير برسم بورتريه لـ«أسطورة الضحك»، الفنان الراحل سمير غانم، خلال 45 دقيقة.

وقالت الأم: «كنت حريصة على تشجيعه ودعمه منذ كان صغيراً، كما كنت أشجعه على المنافسة في عدد من المسابقات، حيث حصد المركز الأول على مستوى إدارة دمياط التعليمية بالمرحلة الابتدائية، والمركز الثاني على مستوى المحافظة لعام 2020، وكرمه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط في مسابقة الموهوبين»، لافتةً إلى حرص طفلها على تطوير نفسه بنفسه، منوهةً إلى مشاركته في عدد من المعارض.

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