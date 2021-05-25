هاني رمزي يتحدث عن علاقته بالراحل سمير غانم: منفرد وملوش مثيل

حكى الفنان هاني رمزي عن علاقته بالفنان الراحل سمير غانم، منذ بداية التعامل معه وعن إهداء عرض مسرحيته «أبو العربي» لروحه بعد جنازته بيوم.

وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أول مرة يشارك في بطولة فيلم بمشواره الفني كان مع أسطورة الكوميدية سمير غانم في فيلم «سرقوا أم علي»: «وعملنا مع بعض مسلسلات وسافرنا سوا وأيامنا كانت مع بعض حلوة أوي وذكريات كتير حلوة أوي وعشرة على المستوى الفني والإنساني واشتغلنا كتير مع بعض وعملنا برامج كتير».

هاني رمزي يتحدث عن علاقاته بسمير غانم

وأضاف رمزي أنه كان هو وفريق العمل عند انتهاء التصوير، يتجمعون مع «سمورة»: «ونسهر معاه ونضحك ونهزر كان مصدر بهجة لينا ولزملائه ومن أهم مصادر البهجة والسعادة للجمهور العربي كله وأستاذ سمير ده منفرد ملوش مثيل ومعتقدش إن حد ممكن ييجي بالكاريزما والتواضع والحب والرقة دي».

ووصف الفنان هاني رمزي، نجم الفوازير بأنه كان منفردا من نوعه: «الله يرحمه حقيقي أنا واحد من الناس فراقه صعب لكن ساب لنا تراث فني عظيم هيفضل عايش معانا من بدايته لحد آخر يوم في حياته وهو سايب ذكرى عطرة جدا سواء مهنيا أو إنسانيا».

وتابع أن أعمال الفنان سمير غانم ستظل خالدة حتى بعد رحيله عن عالمنا موجها حديثه لأسرته: ربنا يصبر أهله وأسرته وبناته ومراته ويصبر كل معجبينه ويعزيهم، أنا أقل حاجة أقدر يعملها مكونتش عارفة أعمله إيه قولت يا رب تكون مسرحيتنا تليق إني أهديها لروحه».

وأعرب عن سعادته بإهداء يوم السبت الماضي عرض مسرحية «أبو العربي» للفنان سمير غانم: «أنا فرحت باليوم ده لأن لما وزيرة الثقافة تسمع عنه وتقول هحضر احتفالية في حب سمير غانم، مش بتحضر مسرح قطاع عام لأ، ده قطاع خاص، في حب سمير غانم ونقيب الفنانين ورئيس الأكاديمية أشرف زكي وعدد من الفنانين والإعلام كله كان حريص أنه يحضر كنا فرحانين بيها جدا وفي نفس الوقت جوانا حزن كبير بسبب وفاته».