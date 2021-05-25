حفل فلكلور للمطربة السودانية آسيا مدني بأوبرا الإسكندرية غداً

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى تمام السابعة من مساء غد الأربعاء، حفلاً فنياً للمطربة وعازفة الإيقاع السودانية آسيا مدني، حيث تقدم وصلة موسيقية من الفلكلور السوداني الأصيل، إلى جانب مجموعة من الألحان التراثية، وذلك بدار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية.

آسيا مدني.. سودانية الأصل مصرية الهوية

وتعتبر الفنانة آسيا مدني مطربة سودانية الأصل ومصرية الهوية، انطلقت في مشوارها الفنى منذ عدة سنوات، واستقرت في مصر منذ نحو 20 عاماً، ووضعت بصمتها في عدد من التجارب الموسيقية، بساحة «الأندرجرواند» والموسيقى البديلة، منها «أفريكايرو»، وانضمت إلى مشروع النيل، الذي يضم عدداً من الفنانين وأكثر من 30 نوعاً موسيقياً من مختلف دول حوض النيل.

آسيا مدني.. مرسال الفلكلور السوداني

ولُقبت «آسيا»، بـ«مرسال الفلكلور السوداني»، وحفرت اسمها في ساحة «الإندي ميوزيك»، بتفردها في تقديم الفلكلور السوداني التقليدي والموسيقى الأفريقية، إلى جانب تخصصها في فن «الزار»، وانتقلت للإقامة في مصر منذ عام 2001.

إجراءات احترازية داخل حفلات أوبرا الإسكندرية

وتستضيف دار أوبرا الإسكندرية ذلك الحفل الفني وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وبحضور منخفض، وفقاً لحجم السعة الاستيعابية المعتادة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لقرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما تشهد دار أوبرا الإسكندرية «سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، تطبيق إجراءات احترازية مشددة، من خلال توفير بوابات للتعقيم، والعمل على الحجز الإلكتروني، وتوفير الكحول والمطهرات، والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية.