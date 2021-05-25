من «السلام» إلى شاطئ النخيل.. تفاصيل رحلة البحث عن جثة غريق الإسكندرية

3 أيام، قضتها أسرة غريق شاطئ السلام بالإسكندرية، ما بين عمليات البحث المريرة عن الجثة، التي شارك فيها عشرات الغواصين من المتطوعين والانقاذ النهري، وبين حسرة أهله بمحافظة الغربية، ينتظرون إبلاغهم بخبر انتشال جثة صغيرهم الذي اتجه إلى الإسكندرية للتنزه، ولم يعد منها سوى جثة هامدة.

المحاولات المكثفة لإنتشال جثة الشاب الذي يعد الغريق الأول في مصيف 2021 بشواطئ الإسكندرية، وبعد 3 أيام من البحث، شاءت العناية الإلهية أن تخرج الجثة دون تدخل بشري في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

الشاب غرق في «السلام» وجثته ظهرت في «النخيل»

وكشف إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنه تم إبلاغهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بظهور الجثة على الشاطئ، رغم عمليات البحث التي دامت 3 أيام.

وأضاف المالحي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجثة التي غرقت في شاطئ السلام، تم إيجادها في شاطئ النخيل الشهير الذي يشهد حالات موت كثيرة، لافتاً إلى أن الجثة سارت في المياه قرابة كيلو متر شرقاً قبل أن تظهر مجدداً في شاطئ آخر.

وأوضح أن الشاب غرق يوم السبت، بينما تم الدفع بعدد 11 غواصا من فريق «غواصين الخير»، في محاولة لانتشال جثته بجانب الإنقاذ النهرى، إلا أنه حتى عصر يوم الاثنين لم يتم الوصول إلى جثته، قبل أن تطفو ليلا ومع الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء .

هزار وسحب المياه تسبب في أول غريق بالإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه في أول أيام فتح الشواطئ بالإسكندرية يوم السبت، أمس الأول، اندفع 5 أشخاص من طنطا إلى المياه بدون أي حرص، وبعد وصلة من الهزار والسحب داخل المياه، حدثت حالة الغرق.

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أن المنقذين أنقذوا 4 بينما الخامس غرق في المياه ولم يتم العثور عليه، رغم محاولات البحث عنه خلال 3 أيام.

20 ألف جنيه غرامة عدم وجود منقذين

وأكد أن شاطئ السلام هو أحد الشواطئ المستأجرة، ولا تديره المحافظة، بينما تلزم المستأجر بتعيين عدد مناسب من المنقذين، كما يتحمل المسؤولية الجنائية والتعويضات في حال وجود أي حالة غرق.

وأوضح أن الشاطئ يلتزم بالتعليمات وتكون محل بنود التفتيش أثناء المرور عليهم، وتوقع غرامة 20 ألف جنيه حال عدم توفير منقذ.

ثاني غريق في الإسكندرية خلال 5 أيام

ويعد هذا الشاب هو ثاني حالة غرق في الإسكندرية خلال الصيف الجاري، بعدما لقي شاب مصرعه غرقا، الثلاثاء الماضي، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك بعدما تسلل للشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، آنذاك، التي تنص على غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال الفترة الجارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتبين من الفحص، حينها، تسلل المدعو «محمد حمادة» 17 عاما، مقيم مركز بسيون محافظة الغربية، فجرا لشاطئ النخيل، وأنه لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع ارتيادها.

أول غريق في الإسكندرية منذ قرار فتح الشواطئ

فيما يعد غريق شاطئ السلام، هو أول غريق منذ قرار فتح الشواطئ الذي أنطلق أمس، في 66 شاطئ على مستوى الإسكندرية ، وسط تشديد على الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.