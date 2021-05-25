محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط الااستراتيجي لمدينة ديرمواس، تمهيداً لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، واستكمال باقي الإجراءات القانونية، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبد المنعم، مدير إدارة البنية الأساسية بإقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد محافظ المنيا على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية، لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، ويجري حالياً إنهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا قد وافق على استبدال سيارات الربع نقل بسيارات فان حديثة، بصفة تجريبيه بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك بهدف توفير وسائل مواصلات امنه حفاظاً على أرواح المواطنين.