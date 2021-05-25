محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس
كتب:
اسلام فهمي
06:00 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
اعتماد المخطط التفصيلي
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط الااستراتيجي لمدينة ديرمواس، تمهيداً لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، واستكمال باقي الإجراءات القانونية، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبد المنعم، مدير إدارة البنية الأساسية بإقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
أكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.
وشدد محافظ المنيا على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية، لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، ويجري حالياً إنهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي.
وكان المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا قد وافق على استبدال سيارات الربع نقل بسيارات فان حديثة، بصفة تجريبيه بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك بهدف توفير وسائل مواصلات امنه حفاظاً على أرواح المواطنين.