فرقة موسيقية وملعبي كرة قدم وطائرة وجهاز X RAY.. طفرة بسجون المنيا

في جولة تفقدية جديدة نظمها قطاع السجون، لتفقد أوضاع نزلاء السجون المصرية، بهدف عرض الحقائق على الرأي العام، وتوضيح حقيقة ما يُثار من ادعاءات بوجود انتهاكات داخل السجون المصرية؛ وصل قطار الجولات التفقدية للسجون محطة سجون المنيا الجديدة، التي تم تطويرها بشكل كامل، فضلا عن إنشاء عدد كبير من المنشآت الحديثة مثل مستشفى السجن والملاعب وليمان المنيا لتأتي الجولات خير رد على تلك الأكاذيب الممنهجة والمشبوهة.

جهاز X RAY:

وفي تلك الجولة رصدت «الوطن» التي صاحبت الحملة، خط سير زيارات ذوي المساجين وكيفية تفتيشهم بآلات حديثة (بجهاز X RAY) لمنع تهريب الممنوعات، كما استعرضت الزيارة، المطبخ ومستشفى السجن الحديث وصالة الألعاب وقاعات الدرس وفرقة الموسيقى ومصنع السجاد والخزف والحرف اليدوية والمسجد وملعب كرة القدم وملعب الطائرة.

عم عثمان:

وخلال الزيارة وجه المساجين الشكر لقيادات السجن ورجال الشرطة على رعايتهم ومحاولات تأهيلهم كما وجه عدد كبير منهم الشكر لـ«عثمان»، وهو شرطي خمسيني من مدينة مغاغة، ويعمل في إدارة ملفات المساجين بسجن المنيا حيث أطلقوا عليه «عم عثمان» لتقديرهم له وقربه منهم واهتمامه الشديد بهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة قيامه بإنهاء ملفات المفرج عنهم.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم زيارة لوفد إعلامي وحقوقي، لمنطقة سجون المنيا لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا في كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويتم التوسع في الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم، والسماح لهم بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية، والسماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

واتخذت وزارة الداخلية، كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.