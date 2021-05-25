صبحي والأمير تركي في مباراة منتخبي المغرب والسعودية لكرة الصالات «صور»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وصنداي دار وزير الشباب والرياضة النيجيري، مباراة منتخبا المغرب والسعودية، في إطار منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات.

وتأتي المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات «رجال» في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مصر، خلال الفترة من (20-30)، على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة منتخبات «موريتانيا، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، المغرب، وجُزر القُمر»، بالإضافة إلى المنتخب المصري.

ثقة العالم العربي في مصر لإقامة بطولة كأس العرب لكرة الصالات

رحب وزير الشباب والرياضة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، معربا عن سعادته في ثقة الاتحاد العربي لإقامة البطولة على أرض مصر، وهو خير دليل على ريادة مصر رياضيا، لما تمتلكه من المنشآت الرياضية والخبرات التنظيمية، ما يؤهلها لنجاح أي بطولة تقام على أرضها.

وعلي هامش المباراة، اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وصنداي دار وزير الشباب والرياضة النيجيري، في جولة تفقدية بمجمع الصالات، للتعرف على إمكاناتها، التي صممت وفقاً لأحدث المعايير والمقاييس العالمية، وذلك بحضور المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والعربي، أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور معتصم خضر رئيس اللجنة المنظمة، عادل الغضبان مدير عام مساعد الاتحاد العربي لكرة القدم للصالات.

وتقام البطولة بنظام تقسيم المنتخبات الـ8 المشاركة، على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات «مصر، موريتانيا، الكويت، البحرين»، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات «المغرب، السعودية، الإمارات، جزر القمر»، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، للعب في الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.