شون وصوامع المنيا تستقبل 256 ألف طن من القمح

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 256348 طن و637 كيلو من القمح، من خلال «البنك الزراعي - قطاع المطاحن - صوام الشركة القابضة»، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة التموين الدكتور محمود يوسف، أن المحافظة لديها 40 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.

وأشار يوسف، إلى أن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في ارتداء الكمامات، ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية.

وتابع أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، مشيرًا إلى أن توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين اختياري لصالح الجهات المسوقة للأقماح.

وأضاف يوسف، أنه لا يتم توريد الأقماح فى شون ترابية إلا في حالات نقاط التجميع والتمركز للأقماح المحلية وليس لتخزينها إلا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة.

وتواصل مديرية التموين حملاتها الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.