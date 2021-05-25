بعد واقعة العجل.. استحمام حصانين ببحر الإسكندرية والمصايف: «قديمة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صوراً تظهر استحمام حصانين في أحد الشواطئ بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد يومين من تداول مقطع فيديو لغرق عجل في شواطئ المدينة، الأمر الذي أثار حملة سخرية من تحول الشواطئ من كونها قبلة المصطافين، إلى وجهة للحيوانات، للاستمتاع بمصيف 2021.

تداول صور استحمام حصانين في شواطئ الإسكندرية

وتمثلت الصور المتداولة في وجود حصانين داخل أحد شواطئ منطقة بحري، المفتوحة دون أسوار، غرب الإسكندرية، بينما يتواجد عدد ضئيل من المواطنين في تلك المنطقة، كونها شواطئ لمراكب الصيد خاصة بصيادى منطقة بحري، أكثر من كونها شواطئ للترفيه.

السياحة والمصايف: الواقعة قديمة ولم نرصد شيئاً

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الصور المتداولة تعد صوراً قديمة، حينما كانت الشواطئ مغلقة، مؤكداً أنه تم التواصل مع المراقبين المنتشرين في تلك المنطقة، والذين أكدوا بدورهم عدم رصد تلك الواقعة على شواطئ الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة.

فتح شواطئ الإسكندرية بنسبة 50% من الإشغالات

وكانت شواطئ الإسكندرية قد عادت للفتح مجدداً عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، حيث تقرر أن تكون نسبة الاشغال بها حالياً 50% من الطاقة الاستيعابية، بينما تحرص المحافظة على زيادة تلك النسبة مع الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية.

66 شاطئاً تستقبل المواطنين في الإسكندرية

واستعدت الإسكندرية بشكل كبير لاستقبال المواطنين علي الشواطيء. حيث يتواجد بها 66 شاطئاً متنوعاً، منهت شاطئ مجاناً، تم وعد مواطني الإسكندرية بتخصيصه لهم، بالإضافة إلى 7 شواطيء عامة يتم دفع رسوم رمزية بسيطة بها.