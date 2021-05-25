تطعيم 90 مواطنا بالمركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، خلال تواجده في منطقة كورنيش النيل، مع أول يوم لافتتاحه أمام المواطنين، حيث تم الكشف على 80 حالة أمراض مزمنة واعتلال كلوي، وتم تطعيم 90 حالة بلقاح فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، خلال زيارته للمركز، أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا ستقوم بتخصيص مقرا ثابتا لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكشف على الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة 100 مليون صحة، أمام البنك الأهلي بكورنيش النيل.

وأضاف المحافظ، أن المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، يهدف إلى استيعاب جميع فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول إلى كل فئات المواطنين.

هذا وقد تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة (المساجد -الكنائس)، ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الأسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز ملوي – مستشفى ديرمواس العام - مستشفى سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).