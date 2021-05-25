تطعيم 90 مواطنا بالمركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا في المنيا
تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة
كتب:
اسلام فهمي
06:00 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
تطعيم مواطنين
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، خلال تواجده في منطقة كورنيش النيل، مع أول يوم لافتتاحه أمام المواطنين، حيث تم الكشف على 80 حالة أمراض مزمنة واعتلال كلوي، وتم تطعيم 90 حالة بلقاح فيروس كورونا.
وأكد المحافظ، خلال زيارته للمركز، أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا ستقوم بتخصيص مقرا ثابتا لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكشف على الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة 100 مليون صحة، أمام البنك الأهلي بكورنيش النيل.
وأضاف المحافظ، أن المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا، يهدف إلى استيعاب جميع فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول إلى كل فئات المواطنين.
هذا وقد تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة (المساجد -الكنائس)، ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.
وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الأسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز ملوي – مستشفى ديرمواس العام - مستشفى سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).