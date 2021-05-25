فتح التحقيق في تصادم 3 عربات قطار بضائع بـ«ملاكي» في أبو زعبل

اصطدمت اليوم، 3 عربات بضائع بمحطة قطار الخانكة، بسيارة ملاكي، كانت تمر من مزلقان أبو زعبل، داخل حوش محطة أبوزعبل ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بفحص الواقعة، وطلب تحريات المباحث وحصر التلفيات.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانحدار 3 عربات قطار بضائع بمحافظة القليوبية، كانت بالمخزن، تحركت فجأة بسبب فك «التعشيقة» الخاصة بها، ما تسبب في التصادم بسيارة ملاكي، دون خسائر بشرية وجار حصر التلفيات بالسيارة دون تعطل في حركة القطارات على خط الشرق.

فيما قال مصدر بالسكة الحديد، إن حوش محطة أبو زعبل التابعة لهيئة السكة الحديد، شهد واقعة انحدار داخل حوش المحطة، ما أدى إلى تحرك ثلاث عربات بضائع من نوع الصهاريج المستخدمة في نقل السولار، لمسافة تجاوزت 800 متر ما أدى إلى اصطدامها بإحدى السيارات أثناء عبورها من مزلقان أبوزعبل.

وأوضح المصدر أن خفير المزلقان لم ينتبه إلى انحدار الثلاث عربات ما أدى لاصطدامها بسيارة ملاكي والمسير بها لمسافة 400 متر خلف المزلقان دون وقوع أي إصابات بين المواطنين، مشيرًا إلى تهشم السيارة من الجانب الأيسر نتيجة الاصطدام.

وأشار المصدر إلى أن السكة الحديد قامت بإرسال جرار إلى منطقة الحادث وسحب العربات الثلاث وإزالة أي عارض على السكة، موضحًا أنه تم اصدار تعليمات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدًا أن العربات داخل حوش المحطات لا بد أن يتم تلجيمها بواسطة البرادين والمسؤولين عن أحواش المحطات.