بعد بتر قدم شريف دسوقي.. كيفية الحصول على أطراف صناعية مجانا

خلال الساعات الأخيرة انتشر الحديث حول الفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه، مما يدفع البعض للتساؤل حول كيفية الحصول على أطراف صناعية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يقدر على شرائها.

وتوفر وزارة التضامن الأجهزة والأطراف الصناعية، بما يخدم ذوى الإعاقة ويمكنهم من التعايش فى المجتمع، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، في مؤتمر سابق لها، أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصر المحتاجين للأطراف الصناعية وتسجيل الطلبات، ضمن المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات لتوفير اللازم لأصحابها.

طريقة التسجيل للحصول على أطراف صناعية

زر الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى من خلال الرابط التالي: (https://www.moss.gov.eg) أو عن طريق التقدم شخصيا إلى 3 آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية.

اختيار مبادرة الأطراف الصناعية والتي توجد ضمن عدد من المبادرات في الصفحة الرئيسية للموقع، وانقر على خيار التسجيل.

املأ استمارة الطلب وهى عبارة عن استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية، منها الاسم والرقم القومي والحالة التعليمية والحالة الاجتماعية والصحية وبيانات الأجهزة التعريضية.

يتواصل المسئولون مع طالب الخدمة لتحديد موعد لتوقيع الكشف الطبي من خلال قيام مركز الطب الطبيعى والتأهيل، بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبى اللازم للمواطن طالب الخدمة.

بعد الموافقة على حاجة الحالة، تأتي مرحلة أخد المقاسات لبدء عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة والمخصصة لذلك.

وبعد الانتهاء من التصنيع يقوم مسؤولو المبادرة بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.

ووجه الرئيس السيسي بدعم الفئات من غير القادرين، بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

الفئات المستهدفة للحصول على الأطراف الصناعية

كل من لديهم بتر فى أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسى المتحركة، وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعي.