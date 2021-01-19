«التضامن»: نستعين بخبرات أجنبية في مشروع الأطراف الصناعية

قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت العمل في المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أنهم يستعينون في ذلك بخبرات أجنبية.

اهتمام الرئيس

وأضاف «محمد» في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة « dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الحياة العامة، وتضافر كافة جهود الجهات التي تقدم خدمات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعانة بخبرات أجنبية

وتابع مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها خريطة بالجهات العاملة في هذا المجال، وستستعين أيضا بخبرات أجنبية لامتلاك القدرة لتصنيع الأطراف الصناعية.

بدء المرحلة الأولى

وشدد على أن الوزارة فتحت المرحلة الأولى من مراحل المشروع، وهي مرحلة التسجيل وحصر طلبات ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الأطراف الصناعية.

مشروعات لـ«التضامن» في العام الحالي

كانت الدكتورة نيفيتن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عددًا من المشروعات التي ستنفذها الوزارة في العام الحالي 2021، ومنها بعض المشروعات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها قضاياهم التمكين والدمج، مشددة على أن هناك اهتمام رئاسي شديد بهذه الفئة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة ستنفذ البرنامج القومي لتوفير الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن بعض الإعاقات يمكن تعويضها بأطراف صناعية، أو كراسي، أو قوقعات، وفي الفترة الماضية كانت هذه الأطراف جودتها ضعيفة، والجيدة سعرها مرتفع، ودور الوزارة فيها ضعيف، ولكن الرئيس وجه بتوفير الأطراف الصناعية.

ولفتت الوزيرة إلى بعض المشروعات الأخرى التي ستنفذها الوزارة خلال العام الحالي، ومنها مشروع الإسعاف الاجتماعي، سيهتم بشكل كبير بالمواطن، وخاصة من يمرون بأزمات.