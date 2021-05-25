الصحة تطمئن المواطنين بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا

طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا، وقالت الوزارة إن الآثار الجانبية للقاح كورونا في مصر آمنة وتشمل ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو عرقان أو صداعا بسيطا، لافتة إلى أن الآثار الجانبية للقاح كورونا تزول في غضون يومين بنفسها ولا تستدعي الطبيب.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك فريقا طبيا متخصصا من قبل الوزارة يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا خلال المدة الزمنية بين الجرعتين من اللقاح، سواء كان لقاح «سينوفارم» أو «أسترازينيكا».

الآثار الجانبية للقاح كورونا

وتابعت الوزارة، في منشور توعوي لها، الفرق بين الجرعتين الخاص بلقاحي «سينوفارم وأسترازينيكا»، مشيرة إلى أن الأول الفرق بين الجرعتين 21 يوما، أما «أسترازينيكا» 3 شهور، وعن فعالية اللقاح الأخير، أكدت وزارة الصحة والسكان، وفقا للتقارير الخاصة باللقاحات المعتمدة، أن درجة فاعليته تصل إلى 79% وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة بدلا من خطيرة أو حادة، لافتة إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولي والثانية» تصل إلى 3 أشهر.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وعدم التقبيل والأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة لمناشدة الوزارة المواطنين عدم الذهاب للمستشفيات.