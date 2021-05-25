قبل وسام اللجنة الأوليمبية.. 4 جوائز حصل عليها الرئيس السيسي

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأوليمبية الأفريقية، والذي يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، لمصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية «الأنوكا»، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأوليمبية الأفريقية، ليس التقدير الدولي الأول الذي يحصل عليه الرئيس السيسي، بل سبقه حصول الرئيس المصري على عدد من الجوائز، نعرضها في السطور التالية:

جائزة زايد الفخرية

في 5 يونيو عام 2015 حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جائزة زايد الفخرية لطاقة المستقبل، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي انعقدت في الإمارات.

وسام ألماني

وفي 26 يناير 2020، تسلم الرئيس المصري وسام «سان جورج»، الألماني، تقديرًا لجهوده في مجال استعادة الأمن والاستقرار في مصر، في ظل الظروف الصعبة والاضطرابات التي كانت تضرب الإقليك كله، إضافة إلى دوره في تحقيق التطلعات التنموية في قارة أفريقيا كلها، وتعزيز مكانة مصر في المجتمع الدولي.

وكشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، أن هذا الوسام سبق وحصل عليه عدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار المسئولين من بينهم ملكة السويد والرئيسان الروسي والروماني.

درع العمل التنموي العربي

في 7 أكتوبر 2020، حصل الرئيس السيسي على «درع العمل التنموي العربي لعام 2020»، قدمتها له الجامعة العربية، ممثلة في أمينها العام، أحمد أبوالغيط، وهذا بسبب مساهمة الرئيس في جهود الإصلاح الاقتصادي، والتنمية.

وأشار «أبوالغيط»، إلى أن هذه الجائزة تهدى من الجامعة إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

جائزة بناة الطريق

مطلع العام الحالي، تسلم السفير المصري لدى جمهورية كوت ديفوار، السفير وائل بدوي، جائزة بناة الطريق «The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy» لعام 2020 المخصصة للرئيس السيسي، تقديراً لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعاية الرئيس السيسي في قطاع الطرق والنقل.

وسام استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية

واليوم، حصل السيسي على وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الأفريقية، والذي يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الأفريقية.