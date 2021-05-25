الأنصاري: أهالي الفيوم سيشعرون بنتائج ملموسة بعد مشروع تطوير الريف

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آخر تطورات المشروعات القومية في المحافظة، مشيرا إلى أن أهالي المحافظة سيشعرون بنتائج ملموسة في حياتهم اليومية، في ظل مشروع تطوير الريف المصري، سواء بالمركزين المستهدفين أو باقي مراكز المحافظة خلال أشهر قليلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر 2».

وأضاف «الأنصاري»، أن أحد المشروعات القومية التي تتم بالمحافظة ومعدلات الإنجاز به كبيرة، وهو مشروع السكن البديل لأهالي العشوائيات وتطوير العواصم، مؤكدًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسابق الزمن لدخول المشروع حيز التنفيذ والتسليم للمواطنين، ومواطني المراكز أصبحوا مستشعرين للتجديدات التي تتم في المحافظة.

وأردف محافظ الفيوم، أن المحافظة منخفضة وليست على مستوى سطح البحر والمستوى العالي لنهر النيل، وطبيعة شبكات الري بها لها طبيعة خاصة جدًا، ومن أحد الشبكات المعقدة عالميًا، منوهًا بأن الشكاوى من ترك مخلفات الزراعة، لكون المخلفات الزراعية ينبغي تركها لفترة معينة حتى تجف ثم يتم رفعها.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن المحافظة تتبع نهج العمران الذي تم في أحياء «الأسمرات»، رغبة في أن تكون تلك المساكن البديلة مخططة بالكامل، وسيتم نقل جميع الأهالي من المعمار والمدن الغير مخططة للمدن الجديدة، مع الحرص على إعادة تخطيط تلك المدن من جديد، فمشروع السكن البديل من ضمن أهم المشروعات القومية المهمة الأخيرة.

وأكد محافظ الفيوم، أن من ضمن المشروعات التي تخطط لها المحافظة في الفترة الحالية، مشروعات لتبطين الترع ومشروعات لرصف الطرق، نافيا أن المحافظة تتعمد ترك المخلفات بعد تطهير الترع ولكنها تتبع إجراءت وزارة الري في ترك تلك المخلفات لفترة قبل إزالتها لتجف تماما.