افتتاح أول استوديو لتدريب طلاب قسم الإعلام بآداب كفر الشيخ

افتتح الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أول استديو لتدريب طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد كلية الآداب أنه تم تطوير مكتبة الكلية من خلال إنشاء وحدة المكتبة الرقمية، والتي تقدم خدمات البحث في كل من بنك المعرفة المصري والفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية، وإتاحة خدمات استرجاع المعلومات على شبكة الإنترنت، وتصنيف وفهرسة أوعية المعلومات وفقاً لقواعد مارك فورمات، وخطة تصنيف ديوي، مع طباعة الباركود لكل كتاب وإتاحة الفهرس الآلى للمكتبة، وتفعيل خدمات الإعارة الآلية والجرد الآلي.

كما تم تنفيذ نداء آلي خدمة مميزة للطلاب، وتسهيل التعامل مع شئون الطلاب والبرامج المميزة والخريجين، استكمالاً للتحول الرقمي في كلية الآداب، كما تم أيضاً تصميم مخزن لأوراق الإجابة، باتباع إجراءات السلامة المهنية، كما تم تزويد المركز التكنولوجي للمكفوفين بأكبر مكتبة بنظام برايل، ومجموعة من أجهزة الحاسوب عليها برامج تؤهل المتلقي لإجراء الامتحان على هذه الأجهزة دون مرافق.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي، لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات، لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم، وإعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، ومراعاة مصالح الوطن والمواطن والصالح العام.