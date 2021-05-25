مصدر بـ«كفر الشيخ العام» يوضح حقيقة تحرير محاضر لذوي المصابين بكورونا

قال مصدر مسؤول بمستشفى كفر الشيخ العام، إنه لم يجر تحرير محاضر لذوي مصابي كورونا أو العيادات الخاصة أو المستشفيات المُحول منها المصابين، مضيفاً أن هناك أمرا وارد من وزارة الصحة بضرورة تحرير محاضر لذوي المرضى بكورونا ممن جاءوا للمستشفى في حالة خطرة، لمعرفة المسئول عن تدهور حالته.

وأضاف المصدر في تصريح لـ« الوطن»، اليوم، أنه جرى إصدار أمر إداري بأماكن الاستقبال لنقل مصابي كورونا المعزولين منزلياً ممن تستدعي حالتهم النقل للمستشفى قبل تدهورها: «الناس بتبقى معزولة منزلياً ويسيبوهم لحد ماحالتهم تتدهور، وتحتاج رعاية مركزة فائقة ، وبعدين ينقلوهم للمستشفى في حالة خطرة، وقتها بنبقى محتارين».

وتابع المصدر المسئول، أنه لم يتم تحرير أي محاضر حتى الان، سواء لأهالي مريض أو عيادات اطباء او حتى المستشفيات الخاصة: «محررناش محاضر، وفي أطباء بتعالج مرضى كورونا في عياداتهم الخاصة وتبقى جاية الحالة خطيرة ومتدهورة، شديدة الخطورة، علشان كده بنناشد الأهالي، حينما يكون هناك مريضا بكورونا ويعاني من أمراض مزمنة، لابد من الإبلاغ أو نقله للمستشفى، العلاج مبكراً أفضل بكثير من الانتظار حتى تدهور الحالة».

وكان مواطنون تداولوا أمراً إداريا موجه من الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، لأطباء العزل والاستقبال جاء فيه: «على السادة أطباء العزل والاستقبال ومستقبلي مرضى كورونا الالتزام بالنموذج الوراد من وزارة الصحة، وذلك لتحديد الجهة المحول منها مريض كورونا، شديد الخطورة، على ان يتم تحرير محضر لأهله أو طبيب العيادة الخاصة أو صاحب المستشفى الخاص المحول منه مريض كورونا في حالة تدهور حالته».

وذكر الأمر الإداري، أنه لايجرى تحرير محاضر لأهل المريض أو المستشفى الخاص أو عيادة الطبيب المحول منها مريض كورونا« شديد الخطورة»، في نقطة شرطة المستشفى.