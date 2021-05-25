وزير العدل: ربنا أكرمنا باستشهاد شقيقي.. وعملية سيناء أعادت لنا حقه

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الله أكرم عائلته باستشهاد شقيقه المستشار «محمد»، الذي كان يرأس محكمة الجنح بالعريش، عقب ساعتين فقط من صدور قرار محكمة الجنايات بإحالة قيادات بالجماعة الإرهابية إلى فضيلة المفتي، فانتقم الإرهابيون من القضاء في شخص شقيقه «محمد» ومجموعة من زملائه في العريش أثناء ذهابهم إلى مقر المحكمة.

وأضاف «مروان»، خلال حواره في برنامج «بالمصري»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على قناة «الغد» الإخبارية، أن استشهاد شقيقه يعتبره «وساما» أكرمه الله به، موضحًا أنه يرى الآن الإرهاب يندحر، مضيفا «العملية الشاملة في سيناء جابت حق أخويا وكل الشهداء»، موضحًا أن العملية الشاملة في سيناء كان فيها الترضية الكاملة لكل أهالي الشهداء.

وتحدث وزير العدل، عن تدرجه في الوظائف القضائية، فذكر أن نشأته كان عليها عامل كبير للغاية أن يسلك هذا المسار القانوني القضائي، «أنا دخلت أدبي عشان أدخل حقوق لأن وقت ما أنا التحقت بالحقوق كانت تأخذ من النظام الأدبي فقط، وكنت من المتفوقين في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الحقوق، وكنت أيضًا من المتفوقين، ورشحت معيدا في قسم القانون الدولي الخاص».

وأوضح المستشار عمر مروان، أنه التحق بعد ذلك بالنيابة العامة، وتدرج حتى أصبح محاميا عاما في مكتب النائب العام، ثم التحق بالتفتيش القضائي، ثم أعير لدولة الكويت، وعندما عاد لمصر رجع إلى منصبه على منصة القضاء، ثم التحق بالعمل الإداري في المحكمة، ثم العمل الإداري بوزارة العدل، حتى أصبح مساعدًا لوزير العدل في الشهر العقاري، ثم مساعدًا لوزير العدل في الطب الشرعي والخبراء، ثم وزيرًا لشؤون مجلس النواب، ثم وزيرًا للعدل.