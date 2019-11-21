عمر مروان: السجين المحكوم عليه لا يسمح له بإدخال أطعمة من الخارج

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إنهم قدموا صورة كاملة عن الأوضاع داخل السجون المصرية، وعلق مروان على صور "الكبابجي" داخل سجن طرة، مشيرًا خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن السجين المحكوم عليه لا يسمح له بإدخال أطعمة من خارج السجن، مضيفًا: "واللي مش عاجبه أكل السجن يشتري أكل بفلوسه من الكانتين".

وأوضح مروان أنه زار سجن طرة منذ 4 سنوات، مطالبًا بمن يشكك في وجود ما تم عرضه في زيارة لجنة حقوق الإنسان والإعلاميين أن يذهب ويسأل المساجين بأنفسهم عن هذه الأوضاع مضيفًا: "الوضع ده موجود من سنوات بالفعل وحصل تطور كبير في السجون".