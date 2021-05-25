رئيس جامعة جنوب الوادي: المستشفيات الجامعية أجرت 17 ألف عملية جراحية

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع مجلس كلية الطب، واحتفالية حصول الكلية على الجودة والاعتماد بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وفى بداية الجلسة قدم الدكتور يوسف غرباوي، التهنئة لكلية الطب على صدور قرار اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية، وأشاد بهذا الإنجاز الذى جاء نتيجة الجهد المبذول من الكلية والعمل كفريق واحد، وهو ما يعد من أهم أسباب النجاح، متمنياً مواصلة التميز والنجاح فى الكلية والمستشفيات الجامعية.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة العمل على التحول الرقمى حيث سيتم تحويل الكتاب الجامعي في صورته النمطية إلى كتاب إلكتروني بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021- 2022.

وأشار «غرباوي»، إلى أن جامعة جنوب الوادي، اتخذت خطوات جادة فى إطار سعيها للتحول الرقمى، بتدشين نظامى الاتصالات الإدارية (مسك)، ومؤشرات الأداء البحثية (أداء)، بالجامعة، بجانب نظام (مجالس) الخاص بكل المجالس الجامعية.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادي، بالدور الذى تقدمه المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة، حيث استقبلت المستشفيات الجامعية فى الفتره السابقة حوالى 66 ألف مواطن، وتم إجراء 17 ألف عملية جراحية متنوعة، وقامت المستشفيات الجامعية، بإجراء 17 ألف عملية مجانية، كما قامت بتقديم 35 مليونا قيمة أدوية للمرضى.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية رعاية المرضى والاعتناء بهم لأنهم أحق بالرعاية وتقديم الخدمة لهم.

شهد اللقاء تواجد أعضاء مجلس الكلية ومدير عام المستشفيات الجامعية.