وزير العدل: جهود مصر في ملفات حقوق الإنسان الخمسة «مشرفة ومفاجئة»

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الخبرات التي اكتسبها في المجال القضائي أتاحت له العمل كأمين العام للجنة العليا للانتخابات، وكذلك كوزير شؤون مجلس النواب، وعندما تتاح له الخبرات ويجتهد فيها يستطيع أن يخدم بلده في المجالات التي يُكلف بها، «أرجو أن أكون وفقت في أداء أي مهمة أسندت لي»، وذلك خلال حواره في برنامج «بالمصري»، مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على شاشة «الغد» الإخبارية.

وأضاف «مروان»، أن ملف حقوق الإنسان كان من أحد الملفات التي كانت مسؤوليته أثناء توليه وزارة شؤون مجلس النواب، فكان يُشرف على ملف حقوق الإنسان، «لما جيت أجمع الجهود اللي مصر عملتها في مجالات حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبدأنا نطلب من الوزارات والجهات ماذا قدموا في هذا الملف، كان مفاجئا لي كم الجهود اللي مصر قامت به».

وأردف وزير العدل، أنه عندما تم تجميع كل هذه الجهود ووضعها في تقرير كان سهلا علينا أثناء استعراضه، «بقى عندي واقع فعلي استعرضه مش مجرد أنا ناوي أعمل كذا، لا.. أنا كنت بنقل من على أرض الواقع الجهود التي بذلت في مجالات حقوق الإنسان الخمسة، وبصراحة كان كم مشرف، ولفت الأنظار للعالم بأن مصر قامت بمثل هذه الجهود، لكن هناك بُعد سياسي في هذا الأمر خاصة في حقوق الإنسان».

وتابع: «لو بتعمل كل هذه الجهود، ومفيش علاقات سياسية كويسة مع معظم الدول مش هتسمع مننا الحاجات دي، ولو في نفس الوقت لينا علاقات سياسية كويسة ومش عندنا جهود، لما نروح هنقول إيه؟ فكان فيه عاملين في استعراض حقوق الانسان في جنيف، الجهود اللي بذلتها مصر على أرض الواقع والعلاقات السياسية الحسنة والطيبة التي ربطت مصر بالعديد من دول العالم».