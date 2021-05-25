خبير استراتيجي: زيارة وزير خارجية قطر لدعم مصر في أزمة السد الإثيوبي

قال العميد الدكتور خالد فهمي، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة والخبير الإستراتيجي، إن زيارة وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، لمصر، جاءت بعد زيارته إلى ليبيا والسودان في ظل تقارب العلاقات مع مصر ومساندتها في ملف السد الإثيوبي، أمام تعنت دولة إثيوبيا التي أفشلت المفاوضات.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، توعد بحل أزمة السد الإثيوبي، حتى لا يحدث ضرر على أي دولة من الدول، لافتا إلى أن الموقف الإثيوبي الداخلي شائك في ظل وجود مشكلات في الداخل، خاصة في إقليم التيجراي ومنطقة الفشقة الموجودة على حدود إثيوبيا والسودان، وكذلك الانتخابات الداخلية في البلاد التي ستكون نقاط ضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم.

وأكد المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن مصر تريد التوصل إلى اتفاق ملزم في أسرع وقت وليست ضد التنمية في إثيوبيا أو في السودان، مبينا أن مصر عرضت المساهمة في تشغيل السد، وقدمت الكثير من نقاط التفاهم، وكذلك الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن مصر لديها علاقات قوية على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وفقا للمكانة التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر في الفترة الأخيرة.

وأشار المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إلى أن استقرار الأوضاع لدول الجوار هو أمر هام للأمن القومي المصري، مبينا أن مصر قامت بدور كبير في المصالحة الليبية والسودانية، مما قلل التوتر، منوها أن مصر تقوم بالدور المنوط بها على المستوى الأفريقي.