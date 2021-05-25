وزير التعليم يشيد بتعليق أحد طلاب الثانوي على الامتحانات: شكرا يا علي

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما نشره الطالب علي الشريف، قائلاً: «رأيت أن أشارككم طلاب الثانوية العامة هذا البوست المهم والمفيد، من أحد زملائكم الطلاب، لعله يشرح خطوات مهمة ينبغي على كل طالب القيام بها، لضمان سلاسة الامتحانات الإلكترونية، شكرا يا علي»، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الطالب علي الشريف، رئيس اتحاد طلاب مدرسة السعيدية العسكرية بنين بالجيزة: «بعد مرور يومين من الامتحانات التجريبية، نكرر مرة أخرى بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة، حتى يكونوا على الوجه الأمثل يوم الخميس»:

1- تأكد من أنك حصلت على كلمة السر الخاصة بك، عن طريق برنامج تنويهات التي ستفتح الامتحان عن طريقها، وللعلم كلمة سر امتحان تجريبي شهر مايو، غير كلمة سر امتحان شهر إبريل.

2- ادخل على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/، وذلك بعد حصولك على اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة بك، من برنامج تنويهات، ولو عندك أي رأي فيما يحدث، ممكن كتابته في الموقع المذكور أعلاه.

3- الوزارة تجرب السيرفرات الداخلية، يعني مفيش حاجه اسمها السيستم وقع، تأكد فقط من حصولك على اسم مستخدم وكلمة سر امتحان مايو، وكتابتهما بطريقة صحيحة.

4- عند الخروج من الامتحان ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، وظهور الرسالة 1002: توجد جلسة بالفعل لبيانات الدخول المقدمة، انتظر لمدة ثلاث دقائق، وسجل الدخول مرة أخرى.

5- ليتم تحديث برنامج نوكس الخاص بك اتبع الآتي اضغطKnoxRelid policy وانتظر دقائق وبعد ذلك يتم تحديث النوكس بنجاح.

6- أتمنى الالتزام بالحضور من الزملاء، لأن هذا مستقبلنا، ونحن من نعرفه جيدا، وأتمنى أن تكون نسبة الحضور أكثر المرة المقبلة.

7- الامتحان يوم الخميس على السيرفر الداخلي، ورابطه https://assessment.local.ekb.eg، تأكد دائما أنك على السرير الداخلي .

8- نرجو الالتزام ولا ننسى أنفسنا أننا طلاب، والتصرف بأسلوب لأئق بطالب علم، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وقال «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بأن الدكتور طارق شوقي أشاد بحديثه عن الامتحانات التجريبية، مؤكدا يجب علينا توعية الطلاب بأهيمة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من تجارب وزارة التربية والتعليم.