جنايات جنوب الجيزة تقضي ببراءة «السلاموني» من قضية فساد القمح الكبرى

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة عبد الغفار محمد عبد العال السلاموني، وشهرته عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح الكبرى».

وأكد بيان صادر عن مكتب نائب رئيس غرفة الحبوب، أن ما نشر عن سجن عبد الغفار السلاموني في بعض المواقع الصحفية هو عار تماما عن الصحة، حيث أصدرت المحكمة حكما براءة المذكور.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قضت بمعاقبة محمد كامل أبو حشيش مالك شونة القمح، بالسجن لمدة 7 سنوات، وألزمته المحكمة برد مبلغ 17 مليون جنيه، كما عاقبت المحكمة رضا محمد عيسى بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما قضت المحكمة ببراءة ١١ آخرين.