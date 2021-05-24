نزيف الأسفلت في 24 ساعة.. مصرع وإصابة 14 في 5 حوادث تصادم بالمحافظات

حصدت حوادث التصادم والطرق بمحافظات الدقهلية والإسكندرية وأسيوط وسوهاج أرواح 4 مواطنين، بينما أسفرت عن إصابة 10 آخرين، واحتراق سيارة بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق

مصرع وإصابة 7 أشخاص بـ 3 حوادث طرق بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين في 3 حوادث تصادم متفرقة شهدتهم طريق محافظة الدقهلية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث لقي طالب مصرعه بعدما انقلب بدراجته النارية علي الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ – دمياط» أمام مدينة جمصة.

وعلى نفس الطريق لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث في انقلاب سيارة ربع نقل، كما أصيب 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالمواجهة على الطريق الفرعي «دقادوس- ميت محسن» مركز ميت غمر.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول: «أحمد أسعد السعيد محمد » 19 سنة طالب، ومقيم قرية السنانية دائرة مركز دمياط جثة هامدة إدعاء حادث طريق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو أسعد السعيد محمد أبوعوف، 57 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال سير نجله علي الطريق الدولي «كفر الشيخ – دمياط» أمام قطاع الأمن المركزي - دائرة القسم، مستقلا دراجته النارية بدون لوحات معدنية، اختل مقود القيادة بيده مما أدى لانقلابه بالدراجة على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتبين وجود الدراجة النارية بمكان الحادث، وتم التحفظ عليها بديوان القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

وتبلغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل وسقوط مصابين على الطريق الدولي الساحلی «دمياط - كفر الشيخ» أمام مدينة جمصة دائرة القسم.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بأنه حال سير السيارة رقم «ج ی ا 8276 نقل بيك أب» قيادة المدعو بکری عمر إبراهيم الجوجري، 29 سنة، سائق، ومقيم العرايضة - دائرة مركز كفر البطيخ - دمياط، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافه وانقلابه بها على جانب الطريق وما نجم عنه إصابته بجرح قطعي باليد اليمني وكسر بالقدم اليمنى ووفاة مرافقة المدعو محمد فايز خليفة، 25 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، ونقلهما إلى مستشفى دمياط الجامعي.

بوقت لاحق ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة جرح قطعی بفروة الراس ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/803 جنح قسم شرطة جمصة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي، بوصول كل من «طرف أول» عبدالحميد على عيسی، 50 سنة، مدرس، مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى، وأشرف سلامة على سلامة، 40 سنة، عامل، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى التيسير الخاصة بالزقازيق، ويقيمان قرية «سنفا» دائرة المركز، و«طرف ثان» باسم سليمان سلامة، 25 سنة،عامل، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وحسام أیمن أبوزيد، 30 سنة، عامل، مصابا بكسر بالركبة اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان قرية «برهمتوش» دائرة مركز السنبلاوين إدعاء حادث طريق.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال الطرف الثاني، قررا بأنه أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة الرابع على طريق الفرعي «دقادوس - میت محسن» وحال تخطيها إحدى السيارات اصطدما بالمواجهة بدراجة نارية يستقلها الطرف الأول قيادة المصاب الأول مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وأضافا بقيام الأهالي بنقل الدراجتين الناريتين لمنزل ذويهم.

احتراق سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي الدولي بالإسكندرية

اندلع حريق بسيارة ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي بالإسكندرية، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل، دون حدوث أي وفيات أو إصابات بين الركاب.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد السيارات بطريق الساحلي الدولي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص التهام حريق سيارة ميكروباص أثناء سيرها بالطريق المشار إليه، نتيجة اشتعال أحد الأسلاك الكهربائية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وحُرر المحضر بقسم مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتوكتوك بدون لوحات أمام مدخل قرية رميح التابعة لمركز القوصية، في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية رميح دائرة المركز ووقوع متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «3652 ي ج ع» مع توك توك بدون لوحات.

أسفر الحادث عن مصرع «توفيق ثابت 11 سنة»، مقيم بقرية بني زيد، وإصابة «حسن ربيع محروس 16 سنة»، مقيم في عزبة روفائيل، «تادرس عطوان بنيامين 19 سنة، مقيم بعزبة روفائيل»، و«محمود خلف حسن 19 عاما»، مقيم بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة منفلوط.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق قرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين على طريق قرية أولاد نصير، وانتقل إلى مكان الواقعة، الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارتين ربع نقل، ونتج عن الواقعة مصرع حامد البدري عبد السميع، 29 سنة، عامل يقيم بدائرة مركز سوهاج، وإصابة حاتم محمود عبد الجليلب، 31 سنه عامل يقيم دائرة مركز سوهاج بكسر بالساق اليسرى، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارتين بديوان عام مركز الشرطة.