شوقي عن الامتحان التجريبي: يهدف للتعريف بنوعية الأسئلة ولا يتم تصحيحه

قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عدة ملاحظات عن مدة الامتحان التجريبي الثاني، وعدد الأسئلة، بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «شوقي»، إنه أعلن سابقًا أن هذا الامتحان يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة ولا يتم تصحيحه، وليس له درجات وليس الهدف منه حل كل المسائل في هذا الزمن، وإنما نوفر عددا أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط.

وتابع: «قد اختصرنا الوقت وجمّعنا المواد كي نُقيّم الامتحان في أضيق فترة زمنية، لأننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان، ومن المهم الإشارة إلى أن مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة وتراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة، وتحسب الزمن المناسب على هذا الأساس، وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة».

وواصل: «كما وعدنا فإننا سوف ننشر الأسئلة والإجابات الصحيحة كي نحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي، أتمنى أن يكون الهدف واضحًا وألا نخوض في جدال غير مجدٍ وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم».

واختتم الوزير، تدوينته بملاحظة فنية تقول: «لقد اطمئنت الوزارة على كفاءة أكثر من 2300 مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة والحمد لله».