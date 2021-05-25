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محمود المهدي ينشر صورته مع منة عرفة: «ربنا يجمع هدومنا في غسالة واحدة»

كتب:

بسمة شطا
09:36 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
منه عرفة وخطيبها

منه عرفة وخطيبها

في إعلان غير رسمي عن خطبته من الفنانة منة عرفة، نشر الفنان الشاب محمود المهدي، صورة له مع الفنانة الشابة، وهو يحتفل بعيد ميلادها الـ22، وعلق عليها قائلا «ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة».

ووضع الفنان الشاب محمود المهدي أسفل الصورة «أموشن» لخاتم زفاف، وكأنه يؤكد خطبته من منة عرفة.

كانت الفنانة منة عرفة، قد أعلنت عن خبر خطبتها منذ عدة أيام، من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أن تعلن عن خطيبها، وظل الجميع يتكهن من هو خطيب منة عرفة، لكن يبدو أن الخبر جاء من خطيبها، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان صراحة عن ذلك.

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