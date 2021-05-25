أشرف زكي: حالة شريف دسوقي مستقرة بعد بتر قدمه و«النقابة مابتسيبش حد»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان شريف دسوقي مستقرة بعد بتر قدمه، داعيا له بالشفاء والعافية، مؤكدا أن العملية لن تعوقه عن ممارسة عمله.

الأسرة الفنية متكاتفة مع كل فنان في أي أزمة اجتماعية أو صحية

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الثلاثاء، أن الأسرة الفنية لا تترك أي زميل يحتاج أي شيء، لافتا إلى أنه يمثل النقابة والأسرة الفنية، متابعا: أي فنان بيحتاج حاجة مابنسيبوش، ولو وقع في أي ظرف صحي أو اجتماعي الأسرة الفنية متكاتفة.

رامي رضوان وحسن الرداد المتحدثان فقط عن حالة دلال

واستطرد نقيب المهن التمثيلية: «حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان طلبا أن يكونا المتحدثين أو المصرح لهما بالإدلاء بحالة دلال عبد العزيز وبندعيلها بالشفاء عشان ترجع لجمهورها وكل محبيها».

وفاة سمير غانم ودلال ما زالت في المستشفى

وتوفى الفنان سمير غانم جراء إصابته بفيروس الفطر الأسود عن عمر 84 عاما وأصيبت زوجته دلال عبد العزيز بكورونا منذ عدة أسابيع، وشهدت جنازة غانم حضورا كثيفا من جانب نجوم الفن في مصر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كتابة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ينعى فيها غانم قائلا: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركا ميراثا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية».