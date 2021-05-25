تعرف على آخر أخبار دلال عبد العزيز.. «نسبة الأكسجين تراجعت عن الـ90»

يبحث عدد كبير من المتابعين عن آخر أخبار دلال عبد العزيز على محرك البحث جوجل للاطمئنان على النجمة الكبيرة ومعرفة كافة التفاصيل عن حالتها الصحية التي يُقال إنها تزداد صعوبة.

آخر أخبار دلال عبد العزيز

وبالنسبة لآخر أخبار دلال عبد العزيز، كشفت مصادر بالمستشفى الخاص الذي تتواجد فيه الفنانة للعلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن أن حالتها الصحية تزداد صعوبة.

وأضافت المصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تدهوت عن ما كانت عليه يوم أمس الاثنين، رغم وضعها على جهازي «هاي فلو نزيل» و«باي باب»، التي تعتبر أجهزة مساعدة على التنفس في حالة عدم القدرة على ذلك، إلا أن نسبة الأكسجين تراجعت عن الـ90، ووصلت للثمنينيات، أي أن حالتها الصحية صعبة.

يشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت على جهاز «سباب»، لكنها لم تشعر بالراحة والتحسن الأمر الذي أدى إلى تغييره أمس، بأجهزة الـ«هاي فلو نزيل وباي باب».

ويُقال إن أسرة الفنان دلال عبدالعزيز رفضت وضعها على جهاز «فينتليتور»، الذي وضع عليه الراحل الفنان سمير غانم، قبل وفاته والذي سبب له مضاعفات أثرت على الكلى، ما نتج عنه فشل كلوي كامل.

يذكر أن أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث إن أسرتها طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بذلك، حرصا على عدم تدهور حالتها الصحية الأمر الذي استدعى تنبيه إدارة المستشفى على جميع الأطباء والممرضين بعدم إبلاغها بالخبر، وكذلك عدم تشغيل أي وسيلة إعلامية بالقرب منها.

وفاة سمير غانم

وتوفى الفنان سمير غانم داخل المستشفى، عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركا للجمهور ذكريات محفورة في الأذهان من أعمال فنية لا تموت.