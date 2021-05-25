«علاج الإدمان»: كشفنا على 350 ألف موظف بينهم 2% مدمنون

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنهم خلال الفترة الماضية كشفوا على 350 ألف موظف، وكانت نسبة التعاطي بينهم 2%، وهناك 250 حالة كرروا التعاطي أكثر من مرة، وبعض الحالات كشفوا عليهم 4 مرات ووجدوا أنهم ما زالوا يتعاطون.

وأوضح أنهم يتخذون ضدهم إجراءات إدارية فقط لأن القانون لا يتيح اتخاذ إجراءات حاسمة، ولكن القانون الجديد يتيح هذا الأمر، خاصة في المرافق التي تمس حياة الناس مثل السكك الحديدية والحافلات، ووسائل المواصلات.

وأضاف «عثمان»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء: «الهدف الأساسي من القانون هو حماية الأبرياء، وليس هدفنا فصل الموظفين، أو نقطع عيش حد، ولكن الهدف الأساسي هو وقف النزيف في الحوادث الذي يقع نتيجة تعاطي المواد المخدرة، ولذلك من المهم وجود قانون يعطي فرصة للعلاج قبل اتخاذ إجراءات قاسية»، مشيرا إلى أن القانون يعطي مهلة 6 شهور للعلاج، وفي الفترة الأخيرة تلقوا الكثير من الطلبات ممن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وهناك 26 مركزا علاجيا على مستوى مصر كلها ويقدمون الخدمة على أعلى مستوى، وبالتالي لا يوجد أي حجة للموظفين.

ودعا عثمان الموظفين المتعاطين للتقدم للعلاج، في سرية تامة ولن يتعرض لأي عقوبات، مشيرا إلى أنه لن يتم القبض عليه وهو يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة فإن الدولة لن تتعامل بأنصاف الحلول، ولكن ستتعامل بشكل حاسم.

وردا على الشائعات بتصفية الموظفين، قال: «لو كان الأمر كذلك مكناش ادينا الفرصة للناس للعلاج، وأنهم يتقدموا طواعية، والبعض يقول إنهم يميزون بعض المناطق، ولكن هذا غير صحيح، لأن القانون سيطبق على الجميع».