مكافحة الإدمان: 1.8% من سائقي أتوبيسات المدارس مدمنون

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية، كانت 12% في 2014، وتم التعامل بلا هوادة معهم، وأصبحت النسبة 1.8%، وهي ما زالت نسبة غير مرضية لأنها تمس حياة أطفالنا.

وأضاف «عثمان»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن العلاج يتم في مستشفيات تابعة للصندوق، ومستشفيات الصحة النفسية، والمستشفيات التابعة للجامعات، موضحا أنهم خلال الفترة الماضية عالجوا 150 مريض إدمان، وهناك ثقة وطمأنينة في الخدمة التي تقدمها الدولة في علاج الإدمان.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن هناك لجنة سوف تنزل للكشف على الموظفين، وهناك إمكانية للتظلم في الطب الشرعي، موضحا أن هناك مئات الأشخاص وعشرات المعامل تستطيع تغطية جميع أنحاء الجمهورية، وكل أجهزة الدولة تتعاون لكي لا نتحمل حوادث أخرى نتيجة التعاطي.

البرلمان يوافق على قانون ينهي خدمة الموظف المتعاطي

وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

وقال المستشار حسن حرك، رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يحلل طوائف التشغيل في السكك الحديدية لكن بحملات مفاجئة وأجزاء صغيرة حتى لا يتوقف العمل، موضحًا: «بالتنسيق مع وزير النقل، فإننا سنكشف عن الـ43 ألف موظف بالكامل، وذلك في غضون شهر من الآن، لكي نطمئن على خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، وذلك بالإضافة إلى استمرار الحملات المفاجئة بعد المسح الشامل».