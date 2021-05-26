خريطة حملة «طرق الأبواب» للتوعية بأهمية لقاح كورونا بالبحيرة

جهود مكثفة تبذلها الدولة بجميع قطاعاتها، للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، ولم تدخر محافظة البحيرة جهدًا لتنفيذ هذا الأمر، حيث يساند ديوان عام محافظة البحيرة، أي مبادرة أو حملة تساعد على مجابهة فيروس كورونا المستجد.

ونفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، حملة «طرق الأبواب» لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وتستهدف الحملة 15000 سيدة ورجل بإجمالي 3000 زيارة و9000 سيدة و6000 من الرجال، وذلك بمراكز وقرى محافظة البحيرة.

«الوطن» تنشر خريطة حملة طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وهى كالتالي:

-مركز دمنهور

«حي سكنيدة- حي طاموس- حي قرطسا- حي نقرها- حي صلاح الدين- حي شبرا- قرية الأبعادية- نفرة- زاوية غزال- دسونس أم دينار- بسطرة- نديبة».

-مركز رشيد

تستهدف فيه الحملة أكبر قريتين من حيث المساحة والتعداد السكاني، وهما: «قرية محلة الأمير - قرية إدفينا».

-مركز أبو حمص

تستهدف فيه الحملة القرية الأكثر فقرًا، والأكثر تعدادا للسكان، وهي قرية «بركة غطاس».

-مركز إيتاي البارود

تستهدف فيه الحملة قرية «كفر مساعد»

-مركز الرحمانية

تستهدف فيه الحملة قرية «سمخراط»

-مركز المحمودية

«ديروط- أريمون- كوم النصر - سرنباي- كفر الرحمانية».

-مركز بدر

تستهدف فيه الحملة قرية «عبد السلام عارف».

-مركز كوم حمادة

«دست الأشراف- النجيلة- البريجات- صفط العنب- كوم حمادة غرب- كوم حمادة شرق»

-مركز أبو المطامير

تستهدف فيه الحملة «بندر أبو المطامير»

-مركز شبراخيت

تستهدف فيه الحملة قرية «الربدان».

-مركز كفر الدوار

تستهدف فيه الحملة قرية «زهرة».

-مركز الدلنجات

تستهدف فيه الحملة قريتي «الحجر المحروق، زمران النخل»، حيث تقوم أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين، بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، كذلك توعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.