عماد أديب: وزير خارجية أمريكا لم يذكر حل الدولتين أو التسوية الشاملة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن منهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديها ترتيبات في الملفات الداخلية في العام الحالي، التي تسبق الملفات الخارجية التي يأتي على رأسها الصين وروسيا، ومن بعدها العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أما الملفات في منطقة الشرق الأوسط، فعلى رأسها الملف النووي الإيراني، فهو خطر سلبي وتجري في فيينا إعادة تأهيل إيران، أما إسرائيل فهي مسألة داخلية في ظل تأييد 3.5% من المواطنين الأمريكيين، وهو يهود للحزب الديمقراطي، وكذلك التنسيق بين منظمة الإيباك التي تدعم الحزب الديمقراطي في مشكلات الشرق الأوسط أو انتخابات الكونجرس القادمة.

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة » المذاع على فضائية «on» ويقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، إدارة بايدن تبحث عن الحلول السهلة في المنطقة وهم يحاولون إطفاء المشكلات في المنطقة مبينا أن ما حدث في غزة وإسرائيل الفترة الأخيرة كان هدفه حماية أمن إسرائيل.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، ،أن القضية عندما كانت مقتصرة على حي الشيخ جراح كان لها علاقة بالعدالة وحقوق الإنسان كما آثار أحد النواب في الحزب الديمقراطي ولكن تحول الموقف عندما ردت حماس بالصواريخ ثم ساءت الصورة عندما اعتدى البعض على اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن الموقف الأمريكي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بحسب التصريحات الخاصة لوزير الخارجية الأمريكية في المؤتمرات الصحفية في إسرائيل وفي فلسطين حيث لم يستخدم مفردات حل الدولتين أو التسوية الشاملة ويقتصر الحديث عن وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين الفلطسينين دون حصول حماس عليها.