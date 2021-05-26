مدارس أوبن سكاي تعلن بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل: بـ180 طالباً

كشفت مجموعة مدارس أوبن سكاي الدولية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استقبال 180 طالباً في مرحلتي ما قبل الابتدائية، سبتمبر المقبل 2021، موضحة أنه سيتم افتتاح 10 مدارس جديدة بحلول 2025.

وعن طبيعة المناهج التعليمية، أكدت مدارس أوبن سكاي الدولية، أنه يتم شرح وتعليم المناهج باللغتين الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة لمادة المستوى الرفيع باللغة العربية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتحدث 3 لغات.

فياض: تسهم في تحقيق نوع من التفوق للطلاب وسط عالم يتسم بتعدد الثقافات

وقال إيمانويل فياض، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمدارس أوبن سكاي الدولية، إن هذه النوعية من المدارس تسهم في تحقيق نوعاً من التفوق للطلاب وسط عالم يتسم بتعدد الثقافات والتنافسية العالية، مؤكداً أن نظام تعليمها باللغتين الفرنسية والإنجليزية يعتبر واحدًا من أهم المحفزات الاستراتيجية لدعم التفوق الأكاديمي للجيل الجديد.

وأضاف «فياض» في بيان له، أن اللغة هي واحدة من أهم أدوات بناء الثقافة الشخصية، مؤكداً أنه تم توحيد روابط الحديث باللغة الإنجليزية والفرنسية في مدارس أوبن سكاي الدولية، لافتاً إلى أن نظام التعلم الثنائي يمثل حلًا تعليميًا مزدوجًا ينمي مهارات اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تنمية مهارات اللغة العربية.

«أوبن سكاي»: نعمل على تحقيق أقصى استفادة من مزايا التعليم الدولي

وأشارت مدارس أوبن سكاي الدولية، إلى أنها تقدم منهجًا تربويًا متكاملًا يتيح للطلبة اكتساب واتقان المهارات اللغوية، بالإضافة إلى اعتمادها على المناهج البريطانية والأسترالية والسنغافورية والفرنسية، مع دمج أفضل الممارسات التعليمية المطبقة في العديد من دول العالم، بما يتيح للطلبة تحقيق أقصى استفادة من مزايا التعليم الدولي.

وجدير بالذكر أن مدارس أوبن سكاي الدولية تم افتتاحها في القاهرة، وتقدم مناهج تعليمية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، عن طريق الدعم الكامل الذي تحصل عليه المجموعة من وزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الفرنسية بالقاهرة.