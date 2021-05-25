شوقي: وضعنا أسئلة تزيد مدة إجاباتها على الوقت الفعلي للامتحان التجريبي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «البعض يستشرف المستقبل، ويتحدث عن اللي شافوه النهاردة كأنه الامتحان النهائي، وهذا ليس صحيحا، والامتحان ساعة فقط عشان ميقعدوش 3 ساعات في الحر والكورونا، وتم وضع أسئلة أكثر من المعتاد، مش عشان يحلها ولكن كنماذج استرشادية، فهو فهم غلط إن المفروض يحل في ساعة ولو محلش يبقى وحش».

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي: «الكلام ده مش صحيح، لأن ده كله تجربة ولا تستحق الكلام ده، وإنما الأهم هو الامتحان النهائي، وهو له مواصفات خاصة من حيث صعوبة الأسئلة والوزن النسبي للأسئلة، وطول الأسئلة يحدده الخبراء، والامتحان النهائي لن يوجد به أي مشاكل حدثت في الامتحانات التجريبية، وما حدث اليوم لا نقيس عليه، ونحن في الوزارة نتخذ كل الإجراءات اللازمة».

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنهم يعملون بطريقة ممنهجة وعلمية، وحلوا مشكلة الشبكات، ويجربون شرائح التابلت وخوادم المدارس، معربا عن شكره لباقي مؤسسات الدولة التي تشارك في عملية تطوير المدارس، مؤكدا أن الامتحان الأول كان لتجربة الأمور الفنية وحاليا يستطيعون الاعتماد على الشرائح الموجودة في التابلت والسحابة الإلكترونية بنسبة 100% دون خوف من سقوطها، وأيضا 2320 مدرسة مجهزة للامتحانات.

ولفت إلى أن الامتحان التجريبي الثاني الذي بدأ أول أمس الأحد، سيكون على 3 أيام فقط، لتقليل وجود الطلاب في المدارس، و«الهدف هو التأكد من حل الخوادم في بعض المدارس الحكومية، والنهاردة نسبة نجاح الخوادم في المدارس 100% والغريب إن محدش قال لنا الله ينور، ولكن ذهبوا إلى مشكلة أخرى وهي طول وقت الامتحان، رغم أننا في البداية قلنا إنه مش الهدف التصليح أو عليه درجات، ولا أي حاجة خالص إحنا بنعمله، وبعد ما نخلصه هننشر الإجابات الصحيحة وهذا لمصلحة الطلاب».