إحالة «أبولهب» للجنايات الاقتصادية للاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مساء اليوم الثلاثاء، بإحالة «محمد أ. م.»، وشهرته «أبولهب»، 47 سنة، هارب، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بقرية «نوسا الغيط »، مركز أجا، محافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، عن طريق استبدالها بالعملات المصرية بيعاً وشراءً، وذلك في القضية رقم 47 لسنة 2021 جنایات اقتصادية مركز أجا، والمقيدة برقم 40 لسنة 2021 كلى اقتصادية جنوب المنصورة.

المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم في تاريخ سابق على يوم 11 مارس 2011، بدائرة مركز أجا، محافظة الدقهلية، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، بأن أجرى عمليات استبدال العملات الأجنبية، بما يعادلها من النقد المصري، دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة: المتهم باشر عملاً من أعمال البنوك

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أيضاً أنه يباشر عملاً من أعمال البنوك، بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري، بيعاً وشراءً، دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط، على النحو المبين بالتحقيقات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الاقتصادية المعاقب عليهما بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2019.

وقرر المحامي العام إحالة القضية إلى محكمة المنصورة الاقتصادية المختصة، بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبة المتهم طبقاً لنصوص مواد الاتهام، مع ضبط وإحضار المتهم، وحبسه على ذمة القضية، وبإعلانه بأمر الإحالة.

وتمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، في وقت سابق، من ضبط 56 ألفا و405 جنيهات، وألف ريال سعودي، و200 دولار أمريكي، بحوزة المتهم، وبمواجهته أقر بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وأفاد بأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي، وأن الهاتف الجوال لتسهيل نشاطه غير القانوني.