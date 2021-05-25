«مات في أرضه».. مصرع مزارع استنشق مبيداً حشرياً بالدقهلية

لقي مزارع مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إثر قيامه باستنشاق مبيد حشري أثناء قيامه برش المبيد لمكافحة الحشرات في أرضه الزراعية بقرية «طبنوها»، بدائرة مركز نبروه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول المدعو «محمد السيد علي برهام»، 45 سنة، فلاح، ومقيم بقرية «طبنوها»، دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء استنشاق مبيد حشرات زراعي.

وصول جثة فلاح للمستشفى جثة هامدة

انتقل ضباط مركز شرطة نبروه إلى المستشفى للفحص، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وبسؤال كل من زوجته المدعوة «عطا محمد رمضان»، 40 سنة، ربة منزل، وشقيقه المدعو «عبد العزيز السيد علي برهام»، 43 سنة، فلاح، ويقيمان بذات القرية، قررا، في محضر الشرطة، بأنه حال قيام المتوفي برش أرضه الزراعية بمبيد مكافحة الحشرات الزراعية، استنشق كمية منه، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي، يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة اختناق من مبيد حشري، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 2519 لسنة 2021 إداري مركز نبروه، للعرض على النيابة العامة.

إصابة طفلة دهسها «تروسيكل» أمام منزلها بالمنزلة

وفي حادث آخر، تبلغ لمامور مركز شرطة المنزلة من المستشفى العام بوصول الطفلة «ندا إسماعيل سعد إسماعيل عمر»، 8 سنوات، تلميذة، ومقيمة بقرية «النسايمة»، دائرة المركز، مصابة بنزيف في الأنف والفم، ادعاء حادث طريق، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتها.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها المدعو «إسماعيل سعد إسماعيل غانم»، 31 سنة، عامل، قرر بأنه حال لهو طفلته أمام المنزل، إصطدم بها «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو «طاهر أ. ش.»، 33 سنة، صياد، ومقيم بذات القرية، وفر هارباً عقب الحادث، مما أدى إلى حدوث إصابتها، وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط «تروسيكل» وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3789 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.