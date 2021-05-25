عاجل.. السيسي يوجه بالرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لشريف دسوقي

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية، نقل إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ووجه الرئيس بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر ساقه، بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر، مع معاناته من مرض السكري.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التكفل بعد اهتمام الرئيس، برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبا كبيرا من نقابة المهن التمثيلية، التي أصدر رئيسها الفنان أشرف زكي، بيانا توجه خلاله بالشكر للشركة.

وقال بيان النقابة: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية، بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، على خلفية إصابته بمرض السكري، بحسب ما أكدت مصادر لـ«الوطن».

وشكر الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاطمئنانه على صحة الفنان شريف دسوقي، إذ كتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتصاله للاطمئنان على الفنان شريف دسوقي، وتوصيته للشركة المتحدة بتحمل تكاليف علاجه كاملة، شكرا سيادة الرئيس».

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، تقديرا لدوره الفني، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، أدت إلى بتر قدمه، أمس.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا قبل قليل، قالت فيه: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية».

وأكملت النقابة في بيانها: «كما وجه الرئيس، بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامه ورعايته للشعب المصري وفناني مصر».

ويعاني «دسوقي» من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير إن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية مدمرة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه ورغم أنه رضى بقضاء الله، ولكنه يشعر بأن ما حدث له سيكون سببا فى ابتعاده بشكل كبير عن أداء عمله الفني لصعوبة تجسيده الأدوار التى تتضمن حركة مثل دوره فى مسلسل «بـ100 وش».

ومنذ أن أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، وقدم الفنان مصطفى درويش رسالة خاصة له عبر صفحته الرسمية قائلا «حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف إنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع أهو والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسؤول مني مسؤولية كاملة، حقك عليا وحقك علينا كلنا».

الفنان شريف دسوقي، كان حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة «مسلسل بـ100 وش»، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.