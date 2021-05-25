وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية

كشف الدكترو طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم نشر استبيان لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

وأضاف «شوقي» في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أنه سيتم الإعلان عن نشر هذا الاستبيان في الأيام القادمة، مشيراً إلى أن جزء القصة مقررة كفن ادبي يدرسها الطالب، مؤكداً أن الامتحان سوف يكون عبارة عن نص ادبي لقياس مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد من التعلم، موضحاً أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة حتى تتلائم مع طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد.

وكشف عن توضيح خاص بالقصة والتعبير، مؤكداً أنه بالنسبة للغة «العربية»: الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة، وبالنسبة للغة «الإنجليزية»: الامتحان يشمل ايضا التعبير بطريقة مبسطة بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.

وتابع وزير التربية والتعليم: «أنصح بدراسة القصة في ضوء ما ذكرت سابقا».