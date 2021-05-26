بعد سحبه من البرلمان.. 10 معلومات عن قانون الثانوية العامة الجديد

حسمت الحكومة حالة الجدل التي شهدها مشروع قانون الثانوية العامة الجديد بعد رفضه من مجلس الشيوخ، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اخطار رئيس مجلس الوزراء للمجلس بسحب 8 مشروعات قوانين، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بـ«قانون الثانوية العامة الجديد».

مشروع قانون الثانوية العامة الجديد

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن قانون الثانوية العامة الجديد، لتكون في شكلها الجديدة بنظام الثلاث سنوات بدلا من عام، والتي جاءت كالأتي.

1- يهدف مشروع قانون الثانوية العامة الجديد إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.

2- يحق من خلال مشروع قانون الثانوية العامة الجديد لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتمّ بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

3- يجيز مشروع قانون الثانوية العامة الجديد للطالب نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.

قانون الثانوية العامة الجديد

4- يسمح مشروع قانون الثانوية العامة الجديد للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت.

5- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.

6- بحسب مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، فإن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يحدد بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.

7- يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

8- يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

9- بحسب مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، فإنه يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.

10- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.