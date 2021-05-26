الانتخابات الرئاسية السورية تنطلق اليوم وسط تشكيك أمريكي وأوروبي

تنطلق الانتخابات الرئاسية السورية في الداخل السوري، اليوم، الأربعاء، وسط تشكيك دولي فيها من جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، التي اعتبرت، في بيان مشترك، أن هذه الانتخابات "لن تكون حرة ولا عادلة".

وقال وزراء خارجية هذه الدول: نحن ندعم أصوات جميع السوريين التي نددت بالعملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية.

يأتي ذلك فيما انهت سوريا استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل السوري، اليوم، عبر تجهيز المراكز الانتخابية واللجان المختصة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية السوري، في مؤتمر صحفي، عن استكمال جميع التحضيرات والاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية من تجهيز للمراكز والصناديق الانتخابية في كافة المحافظات السورية، وتسجيل عدد المواطنين السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل سوريا وخارجها، لافتا إلى أنه يمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري أتم الثامنة عشر من عمره.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، داخل سوريا وخارجها، 18 مليونا و107 آلاف و109.

وتنظم هذه الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة السورية، التي تبلغ نحو ثلثي مساحة البلاد. ولن تشارك في انتخابات اليوم، المناطق الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته السوريين، في شمال غرب سوريا، كإدلب وعفرين ورأس العين وجرابلس، والتي تقدر مساحتها بنحو 10% من مساحة سوريا.

أما في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد الخاضعة للإدارة الذاتية، والتي تقدر بربع مساحة سوريا، فستنحصر المشاركة في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وخاصة في مدينتي الحسكة والقامشلي

ويتوجه الناخبون السوريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي بشار الأسد، ومحمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، وعبد الله سلوم عبد الله النائب والوزير السابق.

ووصل إلى العاصمة السورية وفد من مجلس النواب العراقي، بدعوة من مجلس الشعب السوري، لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية، والتي ستجري اليوم، الأربعاء.

والوفد العراقي أول الوفود البرلمانية، التي وصلت إلى دمشق لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية، من بين عشرات الوفود المقرر وصولها تباعا، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكانت عمليات اقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية قد بدأت للمواطنين السورييين المقيمين في الخارج في عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، يوم الخميس 20 مايو الجاري، حيث توافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وفي البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأ المواطنون السوريون المقيمون الإدلاء بأصواتهم في في مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة صباحا اليوم بالتوقيت المحلي لكل بلد.