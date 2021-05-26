حوادث القطارات.. تصادم مع ملاكي وميكروباص في القليوبية وقنا دون إصابات

شهدت السكة الحديد، حادثين متفرقين، أمس الثلاثاء، أحدهما في القليوبية باصطدام عربات قطار بسيارة ملاكي، والآخر باصطدام قطار بسيارة ميكروباص على مزلقان غير شرعي في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

قطار بضائع يصطدم بسيارة ملاكي في القليوبية

اصطدمت قطار بضائع بمحطة قطار الخانكة، بسيارة ملاكي، كانت تمر من مزلقان أبو زعبل، داخل حوش محطة أبوزعبل ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بانحدار 3 عربات من قطار بضائع بمحافظة القليوبية، كانت بالمخزن، تحركت فجأة بسبب فك التعشيقة الخاصة بها، ما تسبب في التصادم بسيارة ملاكي، دون خسائر بشرية دون تعطل في حركة القطارات على خط الشرق.

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن انحدار داخل حوش المحطة، ما أدى إلى تحرك ثلاث عربات بضائع من نوع الصهاريج المستخدمة في نقل السولار، لمسافة تجاوزت 800 متر ما أدى إلى اصطدامها بسيارة ملاكي أثناء عبورها من مزلقان أبوزعبل، ونزول قائدها قبل التصادم.

على الفور أرسلت هيئة السكة الحديد جرار إلى منطقة الحادث وسحب العربات الثلاث وإزالة أي عارض على السكة، ولم تتعطل الحركة.

قطار مميز يصطدم بسيارة ميكروباص تركها قائدها على المزلقان في دشنا

وفي قنا، وقع حادث تصادم قطار مميز رقمه 80 قادم من القاهرة بسيارة ميكروباص على مزلقان غير شرعي، قبل محطة قرية فاو بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، دون وقوع مصابين، ما أدى لتعطل حركة القطارات.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوجود حادث تصادم بين قطار رقم 80 مميز وسيارة ميكروباص قبل محطة فاو بمركز دشنا، دون وقوع إصابات أو وفيات، بعد أن تمكن سائق السيارة من النزول والفرلر قبل وقوع حادث التصادم.

وقال مصدر بسكة الحديد في قنا، لـ«الوطن»، إن قائد القطار المميز 80، أكد في قوله أنه أثناء قدوم القطار من محطة نجع حمادي وفي طريقه لمحطة دشنا، تلاحظ له وجود سيارة ميكروباص على حافة شريط السكة الحديد، وقرار قائدها، فقام بتهدئة سرعته واصطدم بالسيارة وأزاحها بعيدا عن الشريط واستكمل رحلته دون توقف أو حدوث أذى للجرار.